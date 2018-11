Gilets jaunes - Des affrontements avec la police à Calais, l'"acte 2" des gilets jaunes samedi à Paris

(Belga) Les annonces à répétition de l'exécutif n'y ont rien fait: les "gilets jaunes" français mèneront ce samedi "l'acte 2" de leur mobilisation, avec une manifestation parisienne aux contours gardés secrets qui préoccupe les autorités. Les manifestants espèrent une nouvelle "marée jaune", une semaine après de premiers rassemblements sur les routes de France qui avaient réuni 282.000 personnes selon le ministère de l'Intérieur.

L'appel à un "acte 2" à Paris a été lancé sur les réseaux sociaux. Mais comme le week-end dernier, quasiment aucun rassemblement n'a été déclaré, notamment pour le rendez-vous place de la Concorde auquel plus de 35.000 personnes se sont dites prêtes à participer sur Facebook. Les autorités ont par avance exclu ce lieu pour des raisons de sécurité. Un "périmètre sécurisé" sera bouclé par les forces de l'ordre, incluant l'Élysée, les abords de la Concorde, de l'Assemblée nationale et de Matignon. Pour le reste, l'ampleur de la mobilisation et les lieux précis restent en grande partie inconnus, ce qui correspond à une volonté affichée des gilets jaunes. Vendredi, quelques barrages filtrants et rassemblements ont persisté sur certains axes routiers et autour de zones d'activités, notamment en Bretagne, Centre-Val de Loire, Nouvelle Aquitaine et Provence Alpes-Côte d'Azur. En début d'après-midi, 5.174 manifestants avaient été recensés par le ministère de l'Intérieur, soit 6.639 de moins que jeudi. A Calais, les forces de l'ordre ont utilisé à plusieurs reprises vendredi soir des gaz lacrymogènes pour disperser au moins 500 "gilets jaunes" rassemblés à un rond-point donnant accès à l'autoroute A16. Une vingtaine de personnes, certaines ayant le visage masqué, jetaient des pierres sur les CRS, selon la préfecture. (Belga)