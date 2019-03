Gilets jaunes - "Des choses ont échappé" au préfet Michel Delpuech, selon le ministre de l'Intérieur

(Belga) Christophe Castaner a estimé lundi que le préfet de police Michel Delpuech, limogé après les violences sur les Champs-Elysées lors de la manifestation des "gilets jaunes" samedi, avait été "déstabilisé" par des "choses qui lui ont échappé".

Regrettant une "inhibition" des forces de l'ordre et une stratégie du maintien de l'ordre "pas mise en oeuvre", le ministre de l'Intérieur a affirmé sur LCI que "des décisions, des instructions ont échappé" au préfet de police. "Il est important que nous puissions établir à quel niveau des fautes ont été commises", a souligné M. Castaner, expliquant que "des consignes ont été données en-dessous du préfet de police". "Je sais où, je sais qui" a passé ces consignes, a affirmé le ministre. Des responsables de la hiérarchie policière vont-ils être démis de leurs fonctions? "Je pense que c'est nécessaire", a-t-il répondu. "Il n'est pas normal qu'une stratégie définie par le ministre au nom du gouvernement puisse être aménagée" à son insu, a-t-il ajouté. Le Premier ministre a annoncé lundi que Michel Delpuech, 66 ans, serait remplacé par le préfet de Nouvelle-Aquitaine Didier Lallement, 62 ans, qui sera officiellement nommé préfet de police de Paris mercredi en Conseil des ministres. Le limogeage de M. Delpuech ne répond pas à une "logique de fusible", mais "il est nécessaire de faire appel à un préfet qui a de la poigne, comme le préfet Lallement, qui doit remettre de l'ordre là où c'est nécessaire", a justifié M. Castaner. Outre le changement de préfet, le Premier ministre avait annoncé plus tôt des mesures de fermeté contre les violences et les pillages lors des manifestations de "gilets jaunes", notamment la possibilité d'interdire des manifestations et l'augmentation des amendes pour ceux qui participent à des rassemblements non-déclarés. (Belga)