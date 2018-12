Gilets jaunes - Des manifestants en gilets jaunes de retour à Feluy

(Belga) Selon le site Inforoutes.be de la Police fédérale, des manifestants en gilets jaunes sont revenus bloquer l'autoroute A7 à hauteur de Feluy dans la soirée de lundi.

A 22 heures, des gilets jaunes avaient disposé un barrage et allumé un feu sur l'autoroute A7 à hauteur de Feluy dans la direction de Mons (BK 33,2). La bande de droite était entravée. La police fédérale signalait également la présence de manifestants sur la N59 à Feluy au niveau de l'accès/sortie de l'A7. Après plusieurs jours de blocage, depuis le 16 novembre, et la mise en place d'un périmètre de sécurité par les autorités, la mobilité sur l'autoroute A7/E19 et ses accès à hauteur de Feluy avait été rétablie le 4 décembre. Un dispositif policier était toutefois resté en place pour veiller à la sécurité de la zone de Feluy et de site de Total, avaient indiqué les instances communales de Feluy (Seneffe). (Belga)