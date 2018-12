Quelques dizaines de gilets jaunes à Feluy hier soir: ils ont bloqué l'autoroute A7 et la Nationale 59

Des manifestants en gilets jaunes sont revenus bloquer l'autoroute A7 à hauteur de Feluy dans la soirée de lundi. A 22 heures, des gilets jaunes avaient disposé un barrage et allumé un feu sur l'autoroute A7 à hauteur de Feluy dans la direction de Mons (BK 33,2). La bande de droite était entravée. La police fédérale signalait également la présence de manifestants sur la N59 à Feluy au niveau de l'accès/sortie de l'A7. Vers 1 heure du matin, un camion bloquait toujours l'autoroute, a rapporté notre journaliste sur place. Des palettes et des morceaux d'arbres ont servi à alimenter un feu. La situation était quelque peu tendue avec certains individus agités. La police a procédé à l'arrestation de trois personnes dans les voitures desquels ont été retrouvés des combustibles et des pneus.

Après plusieurs jours de blocage, depuis le 16 novembre, et la mise en place d'un périmètre de sécurité par les autorités, la mobilité sur l'autoroute A7/E19 et ses accès à hauteur de Feluy avait été rétablie le 4 décembre. Un dispositif policier était toutefois resté en place pour veiller à la sécurité de la zone de Feluy et de site de Total, avaient indiqué les instances communales de Feluy (Seneffe). (Belga)

LE 22 NOVEMBRE DERNIER, DES INCIDENTS AVAIENT ÉMAILLÉ L'ACTION DES GILETS JAUNES À FELUY: