Gilets jaunes - Echauffourées dès le début de la manifestation à Nantes

(Belga) Des échauffourées ont éclaté dès le début de la manifestation des "gilets jaunes" à Nantes, lieu choisi ce samedi pour la manifestation régionale, dans le cadre de la 16e journée de mobilisation des "gilets jaunes", selon la préfecture.

Vers 14H00, le cortège, formé d'un millier de manifestants qui ne portaient pas tous le gilet jaune, a souhaité passer par des petites rues mais les forces de l'ordre ont empêché les protestataires. Après des sommations d'usage, elles ont tiré des gaz lacrymogènes. "Dès le début, il y a eu des jets de projectile contre les forces de l'ordre, preuve que ce n'est pas une manifestation qui a dégénéré mais bien le but de la manifestation", a indiqué la préfecture de Loire-Atlantique, citant des jets de bouteilles de verre ou des pétards vers les forces de l'ordre. Une personne a été interpellée pour port d'armes (couteau, matraque), selon la même source. Vers 16H00, la situation était tendue devant la préfecture, avec l'utilisation de canons à eau et de LBD (lanceurs de balles de défense). Depuis le début de la fronde des "gilets jaunes", Nantes a souvent été le théâtre de violences et de dégradations. (Belga)