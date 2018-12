Gilets jaunes - Edouard Philippe: il faut "retisser l'unité nationale", Macron proposera des "mesures"

(Belga) Le Premier ministre Edouard Philippe a estimé samedi, quatrième grande journée de mobilisation des "gilets jaunes", qu'il fallait "retisser l'unité nationale", annonçant que le président Emmanuel Macron allait proposer des "mesures" en ce sens.

"Le dialogue a commencé" et "il faut désormais retisser l'unité nationale par le dialogue, par le travail, par le rassemblement", a déclaré le chef du gouvernement, lors d'une visite au ministère de l'Intérieur. "Le président de la République s'exprimera. Il lui appartiendra de proposer les mesures qui viendront nourrir ce dialogue et qui permettront, je l'espère, à l'ensemble de la Nation française de se retrouver et d'être à la hauteur des enjeux qui sont déjà là et qui vont continuer à se poser dans les années qui viennent", a-t-il ajouté, sans davantage de précisions. Edouard Philippe a dit son "admiration pour les forces de l'ordre qui aujourd'hui encore ont fait respecter la loi face à des casseurs, à des individus qui ne venaient pas pour exprimer des opinions, mais bien souvent pour en découdre, provoquer, piller parfois". "La vigilance et la mobilisation restent de mise car à Paris et dans certaines villes de province, des événements, des casseurs sont toujours à l'oeuvre et il convient donc de s'exprimer avec beaucoup de prudence", a-t-il souligné peu avant 20H00. Le chef du gouvernement a une nouvelle fois adressé "les remerciements du gouvernement à l'égard de tous ceux qui pendant la semaine et singulièrement ces derniers jours ont appelé au calme". "Les responsables politiques, syndicaux, associatifs, qui ont formulé ces appels au calme s'honorent", a-t-il insisté. Quelque 125.000 manifestants ont défilé en France samedi, a indiqué à ses côtés le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner, précisant que 1.385 interpellations ont eu lieu. (Belga)