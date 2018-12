Emmanuel Macron a demandé mercredi "aux forces politiques et syndicales, au patronat de lancer un appel clair et explicite au calme", a déclaré le porte-parole du gouvernement Benjamin Griveaux, visant le risque de violences ce week-end liées à la crise des "gilets jaunes". "Le moment que nous vivons n'est plus à l'opposition politique mais à la République", a ajouté M. Griveaux, citant le chef de l'Etat, à l'issue du Conseil des ministres.