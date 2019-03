Gilets jaunes - Emmanuel Macron écourte son séjour à la montagne et rentre à l'Elysée

(Belga) Le président français Emmanuel Macron a décidé de quitter la station de ski de La Mongie où il passait le week-end pour rentrer à Paris, après le regain de violence samedi dans la capitale lors de l'acte 18 des "gilets jaunes".

"Le président de la République rentre ce soir" à l'Elysée, a indiqué à l'AFP la présidence, sans plus de précisions. Sur l'avenue des Champs-lysées à Paris, des manifestants ont mis le feu à plusieurs kiosques à journaux et boutiques, précédemment pillées, rappelant les scènes de violences dont les images avaient fait le tour du monde le 1er décembre. Parti d'une banque située au rez-de chaussée, un incendie a aussi fait 11 blessés légers dans un immeuble situé à proximité de l'avenue. En fin d'après-midi, le Fouquet's, restaurant huppé qui avait déjà été pillé dans la matinée, a vu son auvent brièvement incendié et des feux ont débuté devant les boutiques Longchamp et Foot Locker ainsi que le restaurant Léon de Bruxelles, aux cris de "révolution!".