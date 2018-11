Gilets jaunes en France: "J'ai travaillé toute ma vie et je ne peux pas rouler en voiture"

En France, de plus en plus de "gilets jaunes" se désistent face aux risques encourus. Chez nos voisins, les blocages sont prévus ce samedi. Difficile de savoir quel sera l'ampleur du mouvement...

Combien seront-ils ? Où ? Et avec quels moyens ? Impossible de le savoir. Les groupes appelant aux blocages se multiplient sur les réseaux sociaux. Beaucoup s’improvisent organisateur. "C’est beaucoup de demandes sur internet, par téléphone, il va falloir bouger pas mal. Tout le monde compte sur moi car j’ai créé la page, je suis le pilier en gros du mouvement", explique Kevin Dujardin, un chauffeur.





L'égérie du mouvement



Jacline Mouraud en sait quelque chose. Hypnothérapeute et accordéoniste, cette mère de famille est devenue malgré elle l’égérie du mouvement des gilets jaunes suite à un coup de gueule postée sur Facebook.

Voici un extrait de cette vidéo: "Maintenant, tous nos véhicules Diesel vous dérangent alors il faut les changer. Mais ce n’est pas pour ça que moi j’ai du pognon pour changer ma voiture, hein. Alors, vos petites primettes de rien du tout, cela ne va pas suffire à changer tout un parc automobile français". "Je me sens un peu investie oui parce que les gens me disent: dites-leur ci, dites-leur ça, c’est bien la preuve qu’on ne les écoute pas", souligne Jacline Mouraud. Plus de six millions de vues pour cette vidéo. La vague jaune est lancée.



"Avec 939 euros par mois et un loyer de 400 euros à payer, je ne peux pas rouler en voiture, j’ai travaillé toute ma vie et je ne peux pas mettre d’essence parce que je n’ai pas de sous", se plaint une dame.





"J'ai travaillé toute ma vie et je ne peux pas rouler en voiture"



Il n’y aura pas d’organisation syndicale pour encadrer le mouvement. Mais quelques consignes vont tout de même être données : "Eviter les bavures, les débordements, respecter les forces de l’ordre, …"



Le président français dit entendre la colère mais il met en garde les gilets jaunes contre la manipulation.



"Il y a beaucoup de gens qui sont dans l’addition des colères et l’addition des blocages, cela ne fait pas un projet pour le pays. Quand vous avez ensemble des gens qui veulent plus d’emplois publics et des gens qui veulent moins d’impôt. Je dis juste aux Français : on est en train de vous mentir et de vous manipuler", a déclaré Emmanuel Macron, le président de la République française.



En France, entraver la circulation est punissable de deux ans de prison, 4.500 euros d’amende et un retrait de 6 points sur le permis de conduire.