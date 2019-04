Gilets jaunes: Eric Drouet, figure du mouvement, annonce faire une "pause"

(Belga) Eric Drouet, figure emblématique du mouvement des "gilets jaunes" a annoncé se mettre "en pause (...), voire plus peut-être" dans une publication Facebook, évoquant des "menaces" sur sa famille, des "insultes" et une grande fatigue.

"Mode pause pour moi voire plus peut-être, trop de menaces sur ma famille, trop de haineux, trop de foulards rouges, trop de mépris, trop d'insultes, je suis fatigué, désolé", a écrit le chauffeur routier de Seine-et-Marne sur son mur Facebook mardi soir. "Tout n'est pas fini mais là je suis au bout de mes forces. Et c'est même pas le gouvernement le plus fatiguant dans tout ça! !", a poursuivi Eric Drouet, signant la publication de son nom. Initiateur de la première mobilisation du 17 novembre, l'acte I des "gilets jaunes", Eric Drouet, 33 ans, est rapidement devenu le visage de la contestation sociale. Celui qui ne s'exprime quasiment que par Facebook, et bien souvent en vidéo, a été condamné fin mars à une amende de 2.000 euros, dont 500 avec sursis pour l'"organisation" de deux manifestations parisiennes "sans déclaration préalable". Il sera à nouveau jugé le 5 juin, cette fois pour port d'arme prohibé, un bâton, lors de la manifestation du 22 décembre. (Belga)