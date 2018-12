Gilets jaunes - France: de nouvelles mesures vont être annoncées, débat au Parlement mercredi et jeudi

(Belga) Le Premier ministre français Edouard Philippe annoncera de nouvelles "mesures" après les consultations qu'il mène cette semaine face à la crise des "gilets jaunes" afin "de permettre le déroulement serein" de la concertation de trois mois voulue par l'exécutif, a annoncé Matignon lundi.

Après la réception des chefs de partis représentés au Parlement lundi décidée après les graves violences du week-end à Paris, le Premier ministre recevra mardi après-midi un collectif de "gilets jaunes" prêt à discuter avec l'exécutif, a annoncé Matignon dans un communiqué. Le gouvernement annonce également un débat à l'Assemblée nationale mercredi et au Sénat jeudi, en vertu de l'article 50-1 de la Constitution, c'est-à-dire sans engager sa responsabilité. Matignon n'a pas précisé dans l'immédiat si ce débat donnerait lieu ou non à un vote. "L'ensemble des consultations, ainsi que celles ayant eu lieu la semaine dernière, conduiront le Premier ministre à annoncer les mesures destinées à permettre le déroulement serein de la concertation décentralisée souhaitée par le président de la République, et à assurer le maintien de l'ordre et le respect de la loi", écrit Matignon dans son communiqué. Le Premier ministre se rendra par ailleurs mardi matin à la réunion de groupe des députés LREM à l'Assemblée nationale pour un "échange avec le groupe majoritaire", précise encore son cabinet.