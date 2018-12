Gilets jaunes - France: Menaces de mort contre les "gilets jaunes libres"

(Belga) Les "gilets jaunes libres", qui ont appelé dimanche à une "sortie de crise", ont reçu depuis lors des dizaines de menaces de mort, a indiqué l'une d'entre eux, la Bretonne Jacline Mouraud, à l'AFP.

"On est visé par des espèces de gamins anarchistes qui sont manipulés. On reçoit des appels en pleine nuit, des menaces comme +on a ton adresse, t'en as plus pour longtemps+", a déclaré la Bretonne de 51 ans à l'origine d'une vidéo virale sur la "traque aux automobilistes". "D'autres personnes ont reçu des menaces sur leurs enfants", a-t-elle ajouté, affirmant que les menaces venaient d'autres "gilets jaunes". Mme Mouraud, qui dit avoir déjà déposé "six plaintes" à la gendarmerie pour menaces de mort, précise en avoir reçu beaucoup plus depuis la publication de la tribune du Journal du dimanche (JDD) dans laquelle une dizaine de "gilets jaunes libres" appelaient à une sortie de crise. "Cette nuit, c'était le summum", a-t-elle souligné. "C'est clair que ces personnes (qui font des menaces de mort, ndlr) ne veulent pas de résolution du conflit. Elles ne sont là que pour +foutre la merde+". "Un groupe impose sa petite dictature et tous les autres obéissent. Il est hors de question que je cautionne des gamins irresponsables qui appellent à tout casser encore une fois à Paris", a poursuivi Mme Mouraud. "J'ai une question à poser aux gilets jaunes: vous voulez quoi maintenant? Vous voulez que quelques anarchistes retournent le pays? ", a-t-elle demandé. Pour Mme Mouraud, "le gouvernement a la solution". "Ils n'ont pas pris le mouvement au sérieux. Il faut qu'ils ouvrent les yeux", a-t-elle dit. Elle a estimé qu'une résolution du conflit passait par un moratoire sur les taxes sur le carburant, une annulation de l'alourdissement du contrôle technique automobile et un rétablissement de l'impôt sur la fortune. (Belga)