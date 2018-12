Gilets jaunes - France: "réel tassement de la mobilisation" pour Castaner

(Belga) Christophe Castaner a constaté "un réel tassement de la mobilisation" pour l'acte VI des "gilets jaunes" samedi, qui a rassemblé 38.600 manifestants dans toute la France, selon le décompte du ministère de l'Intérieur.

"Je fais le constat d'un réel tassement de la mobilisation. Moins de 39.000 manifestants ont été recensés contre 66.000 samedi dernier, qui était déjà une journée en forte baisse", a estimé le ministre de l'Intérieur sur twitter. Dans une déclaration à l'AFPTV, le ministre a dénombré 104 "points de tension" soit "trois fois moins que samedi dernier". Selon M. Castaner, "certains continuent à venir manifester, animés par la haine des institutions". "Des préfectures, Nantes, Tours, Saint-Etienne, Bourg-en-Bresse, Carcassonne ont été attaquées. Des mairies aussi comme celle de Nantes ou de Carcassonne", a-t-il détaillé. Il a rendu hommage "au sang-froid" des forces de l'ordre "agressées", "parce qu'elles représentent l'ordre, parce qu'elles représentent la République". Des heurts entre forces de l'ordre et "gilets jaunes" sont survenus un peu partout en France, par exemple en Isère ou à la frontière espagnole mais aussi à Paris, où des motards de la compagnie de sécurisation et d'intervention (CSI) ont été violemment pris à partie par des manifestants. A cette occasion, l'un des fonctionnaires a sorti son arme de service mettant en joue des manifestants avant de la rengainer. "À l'heure où nos compatriotes sont rassemblés pour les fêtes de fin d'année, notre pays a besoin d'ordre, de calme, de paix. J'en appelle à la responsabilité de chacun", a poursuivi M. Castaner à l'AFPTV. Au total 220 manifestants ont été interpellés dans le pays, et 81 placés en garde à vue, a-t-on indiqué de source policière, en début de soirée.