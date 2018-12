Gilets jaunes - Fuite d'une partie du dispositif de sécurité en vue de la mobilisation en France

(Belga) Une partie du dispositif de sécurité des forces de police prévu pour faire face à la mobilisation attendue des "gilets jaunes" a fuité sur internet, a confirmé samedi à l'AFP la préfecture de police, précisant que le procureur avait été saisi.

"Une note de service de la DSPAP (Direction de la sécurité et de proximité de l'agglomération) relative au dispositif a été divulguée sur internet. Il s'agit d'une note technique qui fait l'objet d'une large diffusion", a précisé cette source. Selon cette même source, cette note ne concerne "qu'une partie du dispositif, en l'occurrence les équipes les plus légères et les plus mobiles qui ont vocation à rayonner rapidement sur l'ensemble du territoire". "Il a été tenu compte" de cette fuite "dans le déploiement du dispositif", a-t-elle poursuivi, la jugeant "inacceptable" et précisant que le procureur avait été saisi. Partout dans l'Hexagone, des mesures de sécurité exceptionnelles ont été décrétées, notamment à Paris où les scènes de guérilla urbaine du week-end dernier ont stupéfié le pays et l'étranger. 89.000 membres des forces de l'ordre sont mobilisés, dont 8.000 à Paris, pour éviter de tels débordements. (Belga)