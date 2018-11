Gilets jaunes - Jusqu'à 18 mois de prison ferme à Reims pour trois "gilets jaunes"

(Belga) Trois "gilets jaunes" ont été condamnés vendredi à des peines allant jusqu'à 18 mois de prison ferme, sans mandat de dépôt, par le tribunal correctionnel de Reims pour des violences, notamment sur une policière, lors d'un barrage filtrant.

Samedi vers 16h00, avenue de Champagne à Reims, une voiture conduite par un étudiant de 22 ans accompagné de sa mère était en train de redémarrer lorsque l'un des prévenus a cassé d'un coup de poing la vitre avant du côté du conducteur qui a été blessé à l'arcade sourcilière. Une policière chargée de prendre des photos de la manifestation s'est dirigée vers la voiture arrêtée lorsqu'un autre prévenu, arrivé dans son dos, lui a arraché violemment son appareil photo, provoquant sa chute sur le poignet et une fracture qui lui vaut 42 jours d'ITT. La vidéo de la scène, tournée par un autre policier, a été diffusée à l'audience. Agés de 31 à 42 ans, les trois "gilets jaunes" -un cariste, un salarié d'une maison de champagne et un chauffeur-livreur- ont été condamnés, sans mandat de dépôt, respectivement à 18 mois de prison, dont quatre avec sursis, 24 mois de prison, dont six avec sursis, et 18 mois de prison, dont quatre avec sursis. Le ministère public avait requis jusqu'à 30 mois de prison ferme avec mandat de dépôt. (Belga)