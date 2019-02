Gilets jaunes: l'ex-boxeur jugé aujourd'hui pour l'agression de deux gendarmes à Paris

L'ex-boxeur Christophe Dettinger comparaît ce mercredi devant le tribunal correctionnel pour l'agression de deux gendarmes lors de l'acte 8 des "gilets jaunes" à Paris, le 5 janvier dernier.

Lors de sa comparution immédiate devant le tribunal correctionnel de Paris le 9 janvier dernier, il avait demandé un délai pour préparer sa défense et avait été placé en détention provisoire dans l'attente de son procès. L'ex-boxeur de 37 ans comparaîtra donc détenu mercredi. Il est poursuivi pour "violences volontaires en réunion sur personnes dépositaires de l'autorité publique." La vidéo de Christophe Dettinger frappant deux gendarmes à coups de poing et de pied sur une passerelle lors d'une manifestation des "gilets jaunes" le 5 janvier était devenue virale. Recherché après cette agression, il ne s'était présenté à la police que deux jours plus tard. Les deux gendarmes blessés, qui se sont constitués parties civiles, se sont vu prescrire respectivement 15 et 2 jours d'incapacité totale de travail. Jugé le 9 janvier en comparution immédiate, M. Dettinger, ancien champion de France 2007 et 2008 des lourds-légers, avait demandé un délai pour préparer sa défense mais était resté incarcéré. Les avocats de Christophe Dettinger ont contesté ce placement en détention provisoire, alors que leur client "présente toutes les garanties de représentation possibles". "Il est marié, il a trois enfants, il est employé, il est propriétaire de son pavillon et il a un casier vierge", avait souligné Me Laurence Léger. (Belga)