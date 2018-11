Gilets jaunes - La région des Hauts-de-France élargit les aides pour les salariés automobilistes

(Belga) Le président de la région française des Hauts-de-France, Xavier Bertrand, a annoncé jeudi soir de nouvelles mesures visant à élargir, à compter du 1er janvier 2019, les aides financières aux transports versées aux salariés de la région frontalière de la Belgique utilisant leur voiture pour se rendre au travail.

Depuis mars 2016, une aide de 20 euros par mois est versée aux salariés des Hauts-de-France habitant à au moins 30 kilomètres de leur lieu de travail et utilisant leur voiture pour s'y rendre. Cette mesure a bénéficié à 43.000 personnes depuis sa mise en oeuvre, selon les chiffres de la région. Jeudi, en séance plénière du Conseil régional, Xavier Bertrand a annoncé que cette aide serait étendue, à compter du 1er janvier, aux salariés résidant à au moins 20 kilomètres de leur travail. Cette mesure doit être formellement votée en décembre. Le président de la région a également annoncé la mise en place d'une aide au covoiturage de 20 euros par mois pour les salariés concernés qui font au moins 10 kilomètres par jour entre leur domicile et leur lieu de travail, avec inscription préalable à la plateforme obligatoire de covoiturage régional Pass Pass Covoiturage. Toujours à compter du 1er janvier, la région des Hauts-de-France financera "le tiers des boîtiers bioéthanol E85", ce biocarburant produit à partir de céréales ou de betteraves à sucre et destiné aux moteurs essence, qui permet de réduire par deux les émissions de CO2 selon les spécialistes. Enfin, M. Bertrand a annoncé que les parents de lycéens pensionnaires en internat faisant au moins 100 km par semaine pour conduire leurs enfants pourraient également bénéficier, à partir du 1er janvier, de l'aide au transport de 20 euros par mois. (Belga)