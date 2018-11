Gilets jaunes: la Ville de Liège instaure un périmètre de sécurité de 500 m à Wandre et Sclessin

(Belga) Après une réunion en présence des pompiers, de la police, de la sécurité civile et des exploitants, un arrêté interdisant l'entreposage de matériaux combustibles, leur incinération ainsi que les entraves sur la voie publique dans un rayon de 500 m autour de la zone pétrolière à Wandre et à Sclessin a été pris, annonce mardi le cabinet du bourgmestre de Liège Willy Demeyer. "Il s'agit d'une mesure qui n'entrave pas le droit à manifester. Elle a pour seul objectif d'assurer la sécurité de tous", ajoute la Ville.

"Dans le cadre du blocage des ports pétroliers de Wandre et de Sclessin, il a été constaté que des manifestants utilisaient de plus en plus de braseros ou mettaient le feu à des palettes en bois et à des pneus", indique le cabinet du bourgmestre. "Ces comportements sont dangereux, a fortiori à proximité d'entreprises SEVESO." Selon les autorités liégeoises, les risques sont de trois ordres : un incendie, voire une explosion, dans un des dépôts pétroliers ; un accident d'un camion-citerne pouvant occasionner une explosion ainsi qu'une pollution du sol et du fleuve ; des barrages physiques susceptibles de retarder, voire d'empêcher, l'accès des services de secours. "La police est intervenue à de nombreuses reprises pour mettre fin à ces agissements. Les pompiers ont également dû intervenir près de 15 fois pour éteindre ces feux allumés volontairement. Néanmoins, ces comportements continuent", constate la Ville, qui a donc décidé de prendre un arrêté instaurant un périmètre de sécurité de 500 m autour des deux sites concernés. (Belga)