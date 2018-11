Gilets jaunes - Le dispositif a été "levé, mais pas démantelé" à Feluy dans la nuit (gouverneur)

(Belga) Le dispositif établi autour du dépôt pétrolier Total à Feluy a été levé dans la nuit de vendredi mais n'est pas démantelé pour autant, a confirmé à Belga le gouverneur de la province de Hainaut Tommy Leclercq, qui a donné l'ordre de rouvrir l'autoroute peu après 02h00.

A 02h00 du matin j'ai demandé qu'on lève les limitations des autoroutes. L'ordre est rétabli, le travail a été accompli après quelques heures", a confirmé le gouverneur. "J'ai jugé bon de suspendre la mesure qui a porté ses fruits. Mais pas de triomphalisme: le dispositif a été levé, pas démantelé", poursuit M. Leclercq. Les 350 policiers, dont 310 de la police fédérale, restent mobilisables à tout instant pour poursuivre le dispositif le cas échéant. Le gouverneur évaluera la situation à nouveau à 06h00 du matin. "Avec les réseaux sociaux, tout ça peut se réorganiser d'une heure à l'autre", explique-t-il. Néanmoins, "nous sommes dans une autre configuration que la nuit passée, il n'y a plus eu d'actes violents et gratuits qui ont été portés ce soir, plus d'agressions envers des personnes ou objets, ni d'appropriation mal placée du territoire", a-t-il encore décrit. Des interpellations ont eu lieu, sans que le gouverneur n'en précise le nombre à ce stade. "Nous verrons si cela aboutit à des arrestations". Les données enrichissent toutefois le pouvoir judiciaire d'un "d'un maximum de profils car ce sont des faits trop sérieux que pour les accueillir avec légèreté", assure encore Tommy Leclercq. "Je veux avoir toute la certitude que la voirie est repraticable, on ne prend aucun répit pour récupérer une situation qualifiable de normale", a poursuivi le gouverneur qui a donc rendu la E19 accessible dans les deux sens, comme le confirmait en outre la police fédérale de la route vers 03h00 du matin. Vers 02h00, le site inforoutes.be indiquait en outre que des manifestations de "gilets jaunes" étaient encore constatées sur la N6 au poste frontière entre Bois-Bourdon (BE) et Bettignies (FR), avec des barrages filtrants dans les deux sens. De tels dispositifs étaient aussi en vigueur sur la N57 à Lessines-Ghislenghien et sur la N54 à Erquelines. (Belga)