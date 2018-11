Gilets jaunes - Le dispositif à Feluy porte ses fruits, confirme le gouverneur de la province de Hainaut

(Belga) Le dispositif mis en place autour du dépôt pétrolier Total à Feluy "porte ses fruits", a confirmé à Belga le gouverneur de la province de Hainaut Tommy Leclercq contacté au centre de crise vers 01h15 du matin.

"Le dispositif porte ses fruits à l'heure qu'il est et nous tenterons de maintenir ces résultats", a commenté M. Leclercq. "C'est un travail de longue haleine qui poursuivra encore les heures voir les jours suivants". 350 agents étaient sur place dans la nuit de jeudi à vendredi, dont 310 de la police fédérale et 40 des zones de police locales, avec un renfort de la Défense, d'hélicoptères, de policiers à cheval, d'autopompes et de véhicules blindés. "Le dispositif montre des résultats significativement différents d'une situation à peu près apocalyptique il y a 24h00", a poursuivi le gouverneur. "Les personnes sans revendication avec la volonté d'en découdre dans une forme de violence gratuite se sont un peu remises en question", assure le gouverneur. "Nous ne pouvons plus accepter des agressions gratuites et des comportements délictueux", a-t-il martelé. Le périmètre a été sécurisé pour éviter un accès trop facile à un site pétrochimique "qu'il fallait sauvegarder en raison de la dangerosité des matières (classé SEVESO)", a encore détaillé M.Leclercq. L'objectif est aussi de relever les identités des personnes voulant rejoindre à tout prix le site pour les transmettre à la justice explique le gouverneur afin de "décrypter peu à peu le visage de l'agresseur" et les "contours du phénomène" qui a infiltré le mouvement de revendication social dit des "gilets jaunes". Enfin, il s'agit aussi de "restaurer la praticabilité sécurisée de la voirie", précise encore M. Leclercq. L'autoroute E19 est toujours fermée à la circulation entre Arquennes et Familleureux jusqu'à vendredi matin. (Belga)