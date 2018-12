Gilets jaunes - Le gouvernement français vers un geste pour initier une sortie de crise

(Belga) Un premier geste important du gouvernement français semble imminent dans la crise des "gilets jaunes", dont le Premier ministre Édouard Philippe souhaite rencontrer des représentants mardi à Matignon après avoir entendu de nombreux responsables politiques lui demander un moratoire sur la hausse des taxes affectant le carburant.

Une réunion au sommet s'est tenue lundi soir à l'Élysée autour d'Emmanuel Macron, Édouard Philippe et une dizaine de ministres. L'Elysée, laissant augurer des annonces rapidement, a rapporté que cette entrevue avait "permis d'échanger sur les réponses à apporter aux mobilisations en cours." Auparavant, le Premier ministre avait reçu les chefs des formations politiques représentées au Parlement. Allié du parti présidentiel La République en marche, le MoDem a fait valoir "l'urgence" d'un "geste d'apaisement". Le Premier ministre va "annoncer un geste d'ouverture fort dans les prochains jours", a assuré le ministre de la Culture Franck Riester, convié à Matignon en tant que président du parti Agir. Le Premier ministre doit également recevoir des "gilets jaunes" à Matignon après le fiasco de vendredi, quand deux personnes seulement avaient honoré un premier rendez-vous. Déjà, les représentants des "gilets jaunes libres", qui avaient appelé dimanche à une sortie de crise, ont annoncé qu'ils ne se rendraient pas rue de Varenne, notamment pour "raisons de sécurité", ont annoncé deux d'entre eux à l'AFP. Parmi les membres historiques les plus connus des "gilets jaunes", Éric Drouet a appelé à l'intensification du mouvement de contestation lors de nouvelles manifestations samedi prochain, plutôt que de "négocier avec un gouvernement qui perd de toute part". La gestion de l'ordre public est également au centre du débat politique. Déjà entendus lundi soir à l'Assemblée, le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner et son secrétaire d'État Laurent Nunez s'en expliqueront mardi après-midi devant le Sénat.