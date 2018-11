Gilets jaunes: les stations-service wallonnes bien approvisionnées pendant la nuit

(Belga) Les stations-service wallonnes ont pu être approvisionnées en carburant pendant la nuit de mardi à mercredi. Certaines connaissaient toutefois encore des pénuries mercredi matin, mais dans l'ensemble le Wallon aura moins de difficultés à faire le plein que la veille, a indiqué un porte-parole de la fédération des négociants en carburants (Brafco).

Concernant le site de Total à Feluy, "bien sécurisé par les forces de l'ordre", selon le porte-parole de la Brafco, plusieurs camions ont pu entrer et sortir du site. Les convois devaient toutefois faire face aux difficultés de circulation liées à la fermeture d'une partie de l'E19. Le mouvement de contestation ne semblait toutefois pas complètement éteint. "Dans l'ensemble, nous nous attendions à ce que la situation se détende mercredi matin, mais on assiste plutôt à une cristallisation", explique Olivier Neirynck, porte-parole de la Brafco. Des militants en gilets jaunes étaient notamment encore présents à Liège. L'arrêté de la Ville interdisant les feux n'a pas été respecté. Des feux ont été allumés à Sclessin et à Wandre où les sites de Total étaient encore bloqués, a ajouté M. Neirynck. (Belga)