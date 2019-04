Gilets jaunes: Macron reçoit Castaner à l'Elysée

(Belga) Le président Emmanuel Macron recevait le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner samedi midi à l'Elysée pour un "point de situation" sur cette nouvelle journée de mobilisation des "gilets jaunes", a-t-on appris auprès de la présidence.

Alors que le chef de l'Etat doit annoncer sa réponse au grand débat et à la crise lors d'une conférence de presse jeudi, les "gilets jaunes" lui lancent un nouvel "ultimatum" avec un appel national à manifester samedi à Paris, où les autorités redoutent le retour des "casseurs". Quelques milliers de "gilets jaunes" étaient réunis samedi vers midi dans l'est parisien à Bercy, un des points de rassemblement de cet acte 23 du mouvement, a constaté l'AFP. Le premier "ultimatum" des "gilets jaunes" avait donné lieu le 16 mars à des scènes de saccages et de pillages sur les Champs-Elysées, alors que le couple présidentiel se trouvait à La Mongie, une station de sports d'hiver des Hautes-Pyrénées où Emmanuel et Brigitte Macron ont leurs habitudes. (Belga)