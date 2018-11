Gilets jaunes - Nollet: "Il faut agir avec prudence sur la taxation"

(Belga) "La transition écologique ne doit pas servir à équilibrer les budgets de l'État, mais à permettre aux citoyens d'entrer dans la transition qui doit être soutenue financièrement. On doit financer les transports, l'isolation, la qualité de l'alimentation¿", a analysé le tout frais coprésident d'Ecolo, Jean-Marc Nollet, interrogé par Sudpresse au sujet de la mobilisation des "gilets jaunes" contre la taxation des carburants. L'entretien est publié samedi. "Il faut développer des alternatives et agir avec prudence sur la taxation."

Dans l'immédiat, le gouvernement pourrait choisir d'aller vers "une taxation plus juste de ceux qui s'amusent à spéculer", qui créent "des dégâts environnementaux bien plus importants" que "ceux qui doivent prendre leur voiture", estime-t-il. "Electrabel doit aussi préfinancer l'augmentation des factures", ajoute-t-il. "Il faut une fiscalité plus juste. Il est anormal que quelqu'un qui doit prendre sa voiture faute d'alternative soit plus taxé sur son essence que celui qui ira tous les week-ends en Espagne en avion dont le kérosène ne sera pas taxé, parce qu'il ne l'est pas en Belgique depuis 1944!" (Belga)