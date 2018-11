Gilets jaunes - Pas de blocage total en France, mais un succès certain

(Belga) Les "gilets jaunes" n'ont pas réussi à bloquer la France samedi, comme ils le voulaient, mais tout le territoire a été touché par leurs actions, ce qui représente un succès certain pour ce mouvement parti des réseaux sociaux. En début de soirée, une nouvelle annonce du ministère de l'Intérieur a d'ailleurs revu à la hausse, à 283.000, le nombre estimé de participants aux différents blocages et actions, qui ont parfois dégénéré en tensions et heurts avec les forces de l'ordre. Il y aurait 7 blessés graves, en plus de la personne tuée par une voiture en Savoie. Un policier fait partie des personnes grièvement blessées.

Plus de 2.000 rassemblements ont eu lieu à travers la France durant la journée, même en territoire d'Outre-Mer comme à La Réunion. Une vingtaine de barrages ont en effet été recensés sur l'île, où un automobiliste a provoqué une brève panique quand il a tiré en l'air avec un pistolet d'alarme face à des "gilets jaunes". A différents endroits, les manifestants, opposés à la hausse du prix des carburants et à la baisse de leur pouvoir d'achat, en sont venus à des affrontements avec la police, qui a usé de gaz lacrymogène ou de canons à eau. "Gilets jaunes, colère noire", "Jupiter, redescends sur terre, c'est la misère": les manifestants ont bloqué des autoroutes, des ronds-points, des hyper- et supermarchés. La circulation automobile a été sévèrement ralentie en plusieurs points et certaines autoroutes ont totalement été bloquées, comme l'A63 entre la France et l'Espagne. Des manifestants ont annoncé qu'ils comptaient passer la nuit sur leurs barrages et certains souhaitaient poursuivre le mouvement dimanche. Plus de 200 points de blocages n'avaient en tout cas pas encore été levés en début de soirée. Au 1er janvier 2019, les taxes sur le gazole doivent augmenter de 6,5 centimes d'euro par litre et celles sur l'essence de 2,9 centimes. (Belga)