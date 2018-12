Gilets jaunes - Plus de 100 blessés pris en charge à Paris

(Belga) Cent vingt-six personnes ont été accueillies samedi dans les hôpitaux parisiens et en banlieue pour des blessures, lors de la journée de mobilisation des "gilets jaunes", selon un décompte établi après 20h00 par l'AP-HP.

Près de 40% de ces blessés avaient quitté samedi soir les services d'urgence, a précisé à l'AFP le service de presse de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP). Un peu plus tôt, vers 17h00, la même source avait précisé qu'aucun blessé n'avait été hospitalisé en "urgence absolue". Le week-end dernier, quelque 160 blessés avaient été pris en charge par les hôpitaux parisiens. Les établissements avaient mis en place vendredi "un dispositif de vigilance renforcé", avec "des renforts médicaux et non médicaux", pour se préparer à cette nouvelle journée de manifestation et de violences dans la capitale. Vendredi également, le directeur de l'AP-HP, Martin Hirsch, avait appelé au calme en soulignant que la violence était "évitable" et que les éventuels blessés seraient soignés "par des infirmières, des aides-soignants qui ont le même salaire, les mêmes conditions" que les "gilets jaunes". (Belga)