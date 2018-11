Gilets jaunes - Plusieurs barrages filtrants subsistent en Région wallonne dans la province de Hainaut

(Belga) Des manifestations de "gilets jaunes" persistaient en divers endroits dans la province de Hainaut vendredi à l'aube, bien que le dispositif entourant le site pétrolier Total était pour sa part levé à Feluy et les axes autoroutiers rendus accessibles en cours de nuit.

Vers 05h00, le site inforoutes.be indiquait que des manifestations de "gilets jaunes" étaient encore constatées sur la N6 au poste-frontière entre Bois-Bourdon (BE) et Bettignies (FR), avec des barrages filtrants dans les deux sens. De tels dispositifs étaient aussi en vigueur sur la N57 à Lessines-Ghislenghien, N54 à Erquelines et N50 à Hautrage. La RTBF a en outre constaté une centaine de sympathisants au mouvement des "gilets jaunes" en soirée aux alentours de Charleroi, près du rond-point du Marsupilami. Des échauffourées, accompagnées du pillage d'un camion, ont été maitrisées par la police, rapporte le média. (Belga)