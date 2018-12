Gilets jaunes - Quelque 125.000 manifestants ont défilé en France, 1.385 interpellations

(Belga) Quelque 125.000 manifestants ont défilé en France samedi, lors quatrième grande journée de mobilisation des "gilets jaunes", a déclaré le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner, qui aussi annoncé 1.385 interpellations.

"Il y a eu 1.385 interpellations, à l'heure où je vous parle, et ce chiffre va encore progresser. Il y a eu 975 gardes à vue et ce chiffre va encore progresser", a déclaré le ministre depuis la place Beauvau. "C'est un niveau exceptionnel", a-t-il ajouté. "Un point d'arrêt a été mis à l'escalade de la violence. Elle reste toutefois à un niveau certes contenu mais totalement inacceptable", a encore dit Christophe Castaner, qui s'est félicité du changement adopté dans la stratégie des forces de sécurité. Ce "dispositif fondé sur la mobilité, la réactivité, a permis de briser la dynamique des casseurs", a-t-il dit. Pour la seule capitale, la préfecture de police a annoncé 920 interpellations dont 619 gardes à vue, un bilan établi à 19H30. Le ministre de l'Intérieur a également fait état de 118 blessés du côté des manifestants, "liés à des accidents pour l'essentiel sur le domaine routier", et 17 blessés du côté des forces de l'ordre. Des chiffres à comparer aux 201 blessés côté manifestants et 284 côté forces de l'ordre le samedi 1er décembre, a-t-il noté. (Belga)