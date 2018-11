Gilets jaunes: RTL INFO en direct des Champs-Elysées, un "véritable décor de désolation" ce dimanche matin (vidéo)

Notre journaliste Nathanael Pauly est à Paris pour RTL INFO. Il nous fait part des dégâts sur l'avenue des Champs-Elysées, qui a été le théâtre de heurts entre les gilets jaunes et les forces de l'ordre.

La manifestation des "gilets jaunes" samedi à Paris sur les Champs-Elysées, émaillée de violences, a donné lieu à 103 interpellations, selon un nouveau bilan de la Préfecture de police, qui a précisé dimanche que 101 personnes ont été placées en garde à vue. Lors de la deuxième grande journée de mobilisation des "gilets jaunes" samedi, le rassemblement parisien sur l'avenue des Champs-Elysées, en partie interdite à toute manifestation, a été marquée par des heurts jusqu'en début de soirée.





Paysage de désolation ce matin



Jets de projectiles, feux de barricades de barrières de chantiers: des manifestants se sont opposés aux forces de l'ordre qui ont répliqué par des tirs de gaz lacrymogène et des lances à eau. Des pompiers sont intervenus pour éteindre des feux de barricades, qui dégageaient d'épaisses fumées noires, s'ajoutant au brouillard blanc des gaz lacrymogènes.C’est un véritable décor de désolation que l’on peut observer ce dimanche matin sur l’avenue des Champs Elysées, ce dimanche matin, au lendemain de la manifestation des "gilets jaunes" qui a donné lieu à des échauffourées et des interpellations. Pots de fleurs renversés, vitrines de magasins brisées… De l’autre côté, sur l’avenue-même, on trouve des morceaux de pavés qui ont été arrachés par les casseurs pour les jeter sur les forces de l’ordre, ce qui laisse d’importants trous sur l’avenue.





A quelques mètres de là, il y a cet amas de ferraille encore fumant, des panneaux de signalisation, des barrières... tout ce qui a été utilisé hier pour construire des barricades contre les forces de l’ordre.





Tous ces débris ont été rassemblés par les équipes de la mairie de Paris qui ont travaillé toute la nuit, et qui vont encore travailler jusqu’à ce soir.

Le but est de déblayer l’avenue, véritable poumon touristique de la capitale, où 300.000 personnes passent chaque jour. L’important, c’est aussi l’image de cette avenue des Champs-Elysées, réputée comme étant la plus belle avenue du monde... et qui doit le plus rapidement possible le redevenir.





101 gardes à vue

La manifestation des "gilets jaunes" a donné lieu à 103 interpellations, selon un nouveau bilan de la Préfecture de police, qui a précisé dimanche que 101 personnes ont été placées en garde à vue. Les heurts ont fait 24 blessés, dont 5 côté forces de l'ordre, selon la Préfecture de police. A Paris, "les dégâts sont faibles, ils sont matériels, c'est l'essentiel", avait estimé samedi le ministre de l'Intérieur français Christophe Castaner. Il avait attribué les violences à des "séditieux" de l'ultradroite" répondant selon lui à l'appel de Marine Le Pen.



106.301 "gilets jaunes" ont été recensés samedi à 17H00 dans toute la France, dont 8.000 à Paris, contre 282.710 au total samedi dernier à la même heure, a dénombré le ministre de l'Intérieur, évoquant un "fort affaiblissement de la mobilisation".