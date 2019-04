Gilets jaunes: Toulouse sous tension samedi

(Belga) La tension est montée samedi à Toulouse dès le début de la manifestation de milliers de "gilets jaunes" dans la ville, proclamée "capitale" du mouvement pour son 22e acte, avec de premières charges policières pour cantonner le cortège, a constaté l'AFP.

Moins d'une heure après le début du cortège, les manifestants se sont heurtés à des barrages policiers sur la grande avenue, point de départ du rassemblement menant au centre historique. Très vite, les forces de l'ordre ont avancé pour réduire le périmètre, en lançant des gaz lacrymogènes et des grenades assourdissantes. Des manifestants restaient sur place dans un face-à-face tendu, émaillé de tirs de projectiles vers les forces de l'ordre, d'autres se dispersant. Un engin de chantier des travaux menés sur l'avenue a été incendié. "Vous avez vu: tout se passait bien et ils nous gazent", s'est indigné auprès de l'AFP Fly Rider-Maxime Nicolle, une des figures du mouvement, venu en renfort dans la ville. "J'ai décidé de venir car il y avait un appel national" à faire de Toulouse, un des bastions du mouvement, l'épicentre de cet acte 22, "mais je suis déçu de cette réponse", a-t-il ajouté. Il a dénoncé comme une "campagne de com' à 12 millions" le grand débat lancé par l'exécutif. Plus loin, sur un axe perpendiculaire, quelques centaines de manifestants répondant à un appel de la CGT se regroupaient pour un deuxième cortège, convoqué à 14H. La manifestation des "gilets jaunes", non déclarée, a été interdite d'accès à la place du Capitole, dans le centre historique, mais non sur le parcours où les premiers heurts ont éclaté.