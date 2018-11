Gilets jaunes - Trois barrages filtrants installés en Wallonie

(Belga) Les "gilets jaunes" manifestent en plusieurs en droits de Wallonie samedi matin, indique la police fédérale sur son site internet.

La police a recensé à 08h30 la présence de barrages filtrants en trois endroits: sur la N89 Vielsalm-Bouillon à hauteur de Libramont au rond-point d'accès à la E411 (province de Luxembourg), sur la N5 Philippeville-Couvin à hauteur de Frasnes-lez-Couvin (province de Namur) et sur la N57 Soignies-Lessines entre Ath et Lessines (Hainaut). "D'autres lieux sont susceptibles d'être visés par l'action actuellement en cours (postes frontières avec la France, dépôts de carburant, etc.) Il est fortement conseillé d'éviter les lieux", indique la police fédérale. (Belga)