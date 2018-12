Gilets jaunes - Un "gilet jaune" grièvement blessé lors d'une manifestation à Toulouse est sorti du coma

(Belga) Un jeune homme grièvement blessé à la tête lors d'une manifestation de "gilets jaunes" à Toulouse, une ville en pointe dans la mobilisation, "est sorti de son coma et commence à se remettre de ses blessures", ont indiqué jeudi ses avocats.

Agé de 29 ans, Benoît "tient à dire qu'il a clairement été visé par les forces de l'ordre: +On nous tire dessus comme des lapins+", ont indiqué ses conseils Me Claire Dujardin et Sara Khoury dans un communiqué transmis à l'AFP. "Il était à la manifestation avec sa compagne et ses parents. Il se retrouve à l'hôpital et ne comprend pas comment toute cette violence a pu arriver", selon eux. La victime, sa famille et ses avocates demandent l'interdiction du LDB 40 (lanceur de balles de défense, ndlr), une "arme extrêmement dangereuse qui comporte des risques exceptionnels". "Benoît aurait pu perdre la vie du fait de ce tir" et "il est encore trop tôt pour écarter toute infirmité permanente", selon Me Dujardin et Khoury. A la suite de cet incident, le parquet a ouvert une enquête et l'inspection générale de la police nationale a été saisie: "nous attendons les conclusions de l'IGPN", ont déclaré les avocates. Samedi 1er décembre, 57 personnes, dont 48 policiers, avaient été blessées lors de la manifestation des "gilets jaunes" à Toulouse, théâtre pendant plusieurs heures de face-à-face très tendus entre des groupes de manifestants et les forces de l'ordre. Selon la préfecture, "plus d'une centaine de casseurs" s'en étaient pris aux forces de l'ordre. Seize personnes avaient été interpellées, "dont 4 suite au pillage de 2 magasins en centre-ville". Pendant plusieurs heures, samedi, des heurts avaient opposé aux CRS des groupes de manifestants, certains casqués ou cagoulés, porteurs de foulards et de lunettes de plongée. Ces derniers avaient fait usage d'un très grand nombre de grenades lacrymogènes, notamment quand les manifestants avaient tenté de prendre la direction de la gare SNCF. Certains d'entre eux avaient lancé des projectiles sur les CRS.