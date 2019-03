Golden League de hand: les Françaises s'inclinent contre le Danemark

Les handballeuses françaises, rassemblées pour la première fois depuis leur titre européen dans le cadre amical de la Golden League, se sont inclinées face au Danemark, 25 à 22, samedi à Boulazac.

Les Bleues avaient commencé leur week-end par une large victoire sur la Roumanie, 28 à 18, jeudi à Clermont-Ferrand. Elles le termineront dimanche par un match contre la Norvège, l'un de leurs grands rivaux.

La France présente une sélection privée de plusieurs titulaires, notamment la gardienne Amandine Leynaud, la demi-centre Grâce Zaadi, dans ce tournoi dépourvu d'enjeu.

Pendant leur Euro victorieux, les Bleues avaient largement dominé les Scandinaves dans un match crucial du deuxième tour à Nantes. Samedi, l'adrénaline des grands événements était absente. La prochaine compétition majeure, le Mondial, n'aura lieu qu'en décembre au Japon, où les Françaises défendront leur titre de 2017.

"C'est intéressant de perdre de temps en temps! C'est un avertissement. J'espère une réaction dans la qualité du jeu et dans l'orgueil contre la Norvège demain", a réagi le sélectionneur Olivier Krumbholz au micro de BeinSports.

Les Bleues étaient à égalité 12-12 à la pause, mais ont cédé face au gros effort défensif des Danoises au retour des vestiaires.

"On n'aime pas perdre. On est en colère contre nous-mêmes et on aurait aimé mieux faire, mais on est tombé sur une bonne équipe du Danemark. Leur défense était très solide, elles ont des grands gabarits difficiles à contourner", a reconnu l'ailière Blandine Dancette.