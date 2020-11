(Belga) Google a annoncé jeudi la signature d'accords avec "un certain nombre d'éditeurs de la presse quotidienne et des magazines dont Le Monde, Courrier International, L'Obs, Le Figaro, Libération, et L'Express" dans le cadre des négociations sur les droits voisins.

"Nous sommes actuellement en discussion avec de nombreux autres acteurs de la presse quotidienne nationale et régionale, ainsi que de la presse magazine", ajoute le géant américain dans un billet de blog. (Belga)