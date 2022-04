Grand débat présidentiel en France ce soir: voici les derniers détails farfelus négociés par les équipes des candidats

Ce soir, à 21h, aura lieu l’unique débat télévisé entre les deux candidats à l’élection présidentielle française : le président sortant Emmanuel Macron face à la candidate du Rassemblement National (extrême droite), Marine Le Pen. Ces deux candidats s’étaient affrontés dans les mêmes circonstances il y a 5 ans. A l’époque, Marine Le Pen avait commis plusieurs erreurs sur le fond, comme sur la forme. Ce nouveau débat du second tour permettra donc un "match retour" entre les deux candidats.

Les Français sont appelés aux urnes ce dimanche 24 avril, pour élire leur président(e) de la République.

Les équipes de campagne règlent tout dans les détails

Pour ce genre de débat, les chaines de télévision doivent parlementer longuement avec les équipes de campagne des deux candidats, qui veulent régler les détails de la réalisation et les modalités du duel. Quel journaliste à la barre ? Sous quel angle les candidats sont filmés ? Quelle est la possibilité de plans de coupe (plans pris en dehors du temps de parole).

Pour ce débat-ci, les discussions avaient encore lieu hier (mardi), à quelques heures du direct. Voici ce que les staffs des candidats ont négocié :

- l’absence de public sur le plateau

- la possibilité de filmer les candidats à leur arrivée sur le plateau

- deux pupitres indépendants, pour chaque candidat, plutôt qu’une seule table avec deux chaises

- la température du studio à 19 degrés

- la présence des journalistes à 4 mètres des candidats, la distance de 2,5 mètres entre les deux prétendants

- la possibilité de filmer les candidats quand c’est l’autre qui a la parole (plan de coupe), mais de façon modérée, pas en permanence.

Sur le fond, les thématiques sont proposées par les journalistes, mais font elles aussi l’objet de négociations avec les conseillers des candidats. Leur ordre est ensuite tiré au sort : cette fois, c’est le pouvoir d’achat – l’un des thèmes clés de Marine Le Pen, qui sera abordé en premier. Actuellement, les sondages donnent Macron gagnant, dans une fourchette de 53 à 56% des voix, contre 47-44% pour Marine Le Pen.

Quel est l'enjeu du débat?

Même si ces débats sont de vrais grands moments de télévision, avec des joutes verbales (punchlines) et des formules qui passent à la postérité, il est rare qu’ils soient déterminants dans une campagne électorale. Mieux : les spécialistes du comportement électoral jugent qu’en général, ils ne servent qu’à renforcer les convaincus dans leur mode de pensée.

On cite parfois le débat de la présidentielle américaine entre Nixon et Kennedy, en 1960, comme une preuve que les face à face télévisés peuvent faire basculer une élection : Nixon était le favori de l’élection, mais le débat a permis à JFK de renverser la vapeur et devenir président. Sauf que ce débat est plutôt l’exception qui confirme la règle. En France, jamais les débats présidentiels n’ont modifié les rapports de force entre deux candidats.

L’écart le plus significatif, c’était il y a 5 ans: si on compare les scores dans les sondages avant et après le débat, Emmanuel Macron a gagné deux points au détriment de Marine Le Pen. En 2012, François Hollande n’avait perdu qu’un peu moins d’un point. Et son prédécesseur, en 2007, Nicolas Sarkozy, gagné un demi-point suite à sa joute face à Ségolène Royal. Enfin, Jacques Chirac avait perdu un petit point de son avance assez confortable face à Lionel Jospin.

Selon un sondage Opinion Way pour les Echos, seuls 14% des Français disent attendre le débat pour décider pour quel candidat voter.