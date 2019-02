Grèce: 600 tracteurs bloquent les routes pour protester contre le prix de l'essence

(Belga) Quelque 600 tracteurs ont bloqué samedi après-midi plusieurs routes de Grèce, en particulier dans le nord du pays, pour protester contre le prix de l'essence, avec l'intention d'"augmenter la pression sur le gouvernement", selon l'agence de presse grecque ANA.

"Les agriculteurs ont lancé un message au gouvernement", a déclaré un porte-parole des manifestants Kostas Tzelas, membre de la commission grecque des blocus. "Nous demandons à voir le vice-Premier ministre Giannis Dragassakis", a-t-il ajouté, cité par l'ANA. "Nous allons augmenter la pression sur le gouvernement", a prévenu également Vaggelis Boutas, président de l'Union des collectifs agricoles de Karditsa (nord de la Grèce), interrogé par la chaîne de télévision ERT. Quelque 600 tracteurs ont bloqué plusieurs routes en protestation contre le prix de l'essence et contre la hausse des cotisations sociales en Grèce. Un des grands axes du pays, la route nationale entre Athènes et Thessalonique, a été notamment bloqué pendant deux heures. "Le dialogue est toujours ouvert, aucune porte n'est fermée", a déclaré pour sa part le ministre de l'Agriculture Stavros Arachovis, interrogé par la radio de l'ANA. Il a rappelé avoir rencontré les représentants syndicaux le 14 décembre pour avancer sur leurs préoccupations. En 2017, d'importantes manifestations d'agriculteurs avaient dégénéré en incidents à Athènes, devant le ministère de l'Agriculture notamment. Les manifestants protestaient alors contre l'augmentation de leurs cotisations sociales et de leurs impôts, en pleine crise de la dette. (Belga)