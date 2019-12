Grève en France: début de semaine chaotique en vue dans les transports

(Belga) Les Français s'attendent à une grosse pagaille lundi et mardi dans les transports, paralysés depuis quatre jours par une grève contre une réforme des retraites défendue par le gouvernement et qui menace de s'installer dans la durée.

Nombre d'acteurs économiques en France redoutent une prolongation de cette grève et un manque à gagner pour les commerçants, mais aussi des blocages routiers ou une pénurie de carburants qui affecteraient leur activité plus sévèrement durant la période cruciale des fêtes de fin d'année. A l'origine de la colère: le "système universel" de retraite censé remplacer à partir de 2025 les 42 régimes de retraites existants (général, des fonctionnaires, privés, spéciaux, autonomes, complémentaires, ...). L'exécutif français promet un dispositif "plus juste", quand les opposants redoutent une "précarisation" des retraités, avec un départ plus tardif et des pensions plus basses. Dimanche soir, Emmanuel Macron et le Premier ministre Edouard Philippe devaient réunir à l'Elysée les ministres concernés. Lundi, en compagnie de la ministre française des Solidarités Agnès Buzyn, le haut-commissaire aux Retraites Jean-Paul Delevoye présentera aux partenaires sociaux les conclusions de sa longue concertation. Mercredi, Edouard Philippe détaillera son plan. La circulation des trains restait très fortement réduite dimanche. A Paris, 14 lignes de métro sur 16 étaient fermées. La compagnie ferroviaire SNCF prévoit une journée de lundi "extrêmement compliquée", avec seulement un train à grande vitesse et un train régional autour de Paris sur cinq. Sur le réseau des autres trains régionaux, la compagnie annonce trois liaisons sur dix, "essentiellement assurées par bus", tandis que le trafic international sera "très perturbé". (Belga)