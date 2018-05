Groen accueille un jeune atteint de trisomie 21 sur sa liste à Bruges

(Belga) La parti écologiste Groen accueille sur sa liste électorale de Bruges un jeune homme de 18 ans, Tane Depuyt, atteint de trisomie 21, peut-on lire vendredi dans Het Nieuwsblad.

Tane Depuyt étudie l'administration de bureau et souhaite devenir gérant d'un café. Cette année, c'est le conseil communal de Bruges qu'il convoite. "Je veux entrer en politique, tout comme mon père. Et pour Groen, parce que nous avons besoin de davantage de nature", dit le jeune brugeois. "Tane est actif au sein de notre section jeune depuis longtemps. Il a proposé lui-même de se présenter", selon le président local du parti, Andries Neirynck. "Nous sommes pour l'inclusion et voulons donner sa chance à Tane." (Belga)