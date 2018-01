Groen accuse Johan Vande Lanotte d'ingérence dans la vente du Thermae Palace

(Belga) Le parti Groen affirme que le bourgmestre d'Ostende Johan Vande Lanotte (sp.a) est impliqué dans le processus de vente du fameux hôtel Thermae Palace, dans la ville côtière. Des échanges de mails prouveraient que l'homme politique était présent à huit réunions d'une commission censée être indépendante, et visant à déterminer quel serait le meilleur repreneur pour l'établissement, peut-on lire dans De Tijd vendredi. Le bourgmestre sp.a indique quant à lui qu'il n'était pas impliqué dans les réunions quand elles étaient décisionnelles.

Depuis 2016, déjà, la Ville d'Ostende et la Région flamande, les deux propriétaires, recherchent un acquéreur, un processus compliqué par la hauteur de l'investissement. Le groupe Willemen, le britannique CHB Red et la famille Vanmoerkerke, qui gère actuellement l'hôtel, sont intéressés. Des négociations exclusives ont entre-temps débuté avec les Vanmoerkerkes, mais Groen estime que les choses n'ont pas été faites de manière correcte, parlant d'"ingérence du politique". Le parti vert dit s'appuyer sur des échanges de mails, montrant la présence du bourgmestre à au moins huit réunions ainsi que des contacts qu'il aurait eus avec les candidats, en plus de la recherche de potentiels investisseurs. Dans une réaction, Vande Lanotte parle d'une "campagne de dénigrement", tout en admettant qu'il a eu des discussions avec des candidats acheteurs "en phase préparatoire" mais n'était plus impliqué quand il était question de trancher. Le président du jury Stefan Devoldere confirme que le bourgmestre n'était pas là aux réunions de décision. (Belga)