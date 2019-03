Groen avance ses objectifs climatiques et met fin en 2022 aux voitures-salaires

(Belga) Groen veut réduire de 55% d'ici 2030 les émissions de gaz à effet de serre. Il propose pour ce faire un paKt 2030, qui prévoit également d'augmenter l'efficacité énergétique de 45% et de porter à 60% la part d'électricité issue de sources renouvelables. La réalisation de ces objectifs permettrait de créer 80.000 emplois et générerait des effets-retour de 2 milliards d'euros, selon les prévisions des Verts.

Le paKt 2030 repose sur six "itinéraires" et contient des dizaines de mesures. "Nous prévoyons pour chaque itinéraire des mesures sociales de manière à ce que la facture n'aboutisse pas chez les bas et moyens revenus et que les personnes les plus fragiles soient soutenues", a expliqué la présidente Meyrem Almaci. Parmi les mesures, figure le remplacement du régime avantageux accordé aux voitures de société, dites voitures-salaires, par un budget mobilité. Le régime fiscal favorable des cartes-essence disparaîtrait l'an prochain et les avantages liés à la voiture en 2022. Les tarifs des transports en commun seraient quant à eux gelés. "D'ici 2025, 100.000 places assises doivent être disponibles dans les trains. D'ici 2030, la durée des trajets doit diminuer de 30%", a expliqué pour sa part le chef de groupe au parlement flamand, Björn Rozska. Parmi les autres mesures, figure la conclusion d'un "green deal" avec le secteur industriel pour assurer la transition énergétique, la promotion de l'économie circulaire ou encore la réforme du système européen des ETS (échange de quotas d'émission). (Belga)