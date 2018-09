Groen et le sp.a prêts à discuter avec le PTB à Anvers

(Belga) Le sp.a et Groen sont disposés à s'asseoir autour de la table avec le PTB au lendemain des élections communales à Anvers. La N-VA et le CD&V excluent toute discussion avec le parti marxiste, est-il ressorti dimanche d'un débat organisé par VTM. Tous assurent qu'il n'existe pas de pré-accord.

"Je peux rencontrer beaucoup de monde, je n'exclus absolument pas le PTB", a indiqué la tête de liste sp.a Jinnih Beels. Son homologue de Groen Wouter Van Besien dit être parfois étonné par certains points de vue du petit parti de gauche mais il ne l'exclut pas a priori, dans la mesure où il pourrait souscrire à un programme démocratique et progressiste. La sortie du sp.a et de Groen ne constitue pas une véritable surprise alors que ces deux partis dirigent déjà avec le PTB le district de Borgerhout dans la métropole anversoise. Pour la N-VA et le CD&V en revanche, pas question de discuter avec le PTB. "Nous n'entendons pouvoir réaliser notre programme ni avec le Vlaams Belang ni avec l'extrême gauche", a indiqué Kris Peeters. "Pas d'extrémistes dans l'administration d'un port ou d'une ville de stature mondiale", a renchéri le bourgmestre Bart De Wever. (Belga)