Groen veut une politique "plus humaine, plus juste et plus saine"

La parti Groen plaide pour l'introduction de tests pratiques sur le marché du logement et du travail afin d'intensifier la lutte contre la discrimination, a indiqué samedi sa présidente Meyrem Almaci lors de sa réception du Nouvel an à Anvers. Les verts flamands réclament également davantage d'investissements dans l'enseignement.

Plus de 1.000 membres et militants étaient présents à l'événement, lors duquel Meyrem Almaci a insisté sur trois concepts: "plus humain, plus juste et plus sain". Le parti veut lutter contre les discriminations, donner des moyens supplémentaires à l'enseignement flamand et faire de la Flandre une zone de basse émission. Pour la première fois de son histoire, Groen a passé le cap des 10.000 membres, s'est encore réjouie sa présidente.