Guerre des bandes en Essonne: 10 personnes condamnées pour le meurtre d'un jeune de 19 ans

(Belga) Il avait reçu une balle dans la tête en marge d'une rixe entre bandes rivales: 10 personnes ont été condamnées vendredi à des peines allant de 6 à 15 ans de prison par la cour d'assises de l'Essonne pour le meurtre en bande organisée d'un jeune de 19 ans à Corbeil-Essonnes commis en 2016.

Le tireur, mineur au moment des faits, est le plus lourdement condamné avec une peine de 15 ans de réclusion criminelle. Les neuf autres hommes, qui ont été reconnus coupables de complicité de meurtre en bande organisée, écopent de peines allant de 6 à 12 ans d'emprisonnement. Tous ont été écroués à l'issue de l'audience. La cour n'a pas suivi les réquisitions du parquet qui avait demandé une peine de 18 ans de réclusion criminelle contre le tireur. Les faits s'étaient déroulés la nuit du 13 septembre 2016 dans un quartier sensible de Corbeil-Essonnes. Sorti s'acheter une boisson, la victime, alors âgée de 19 ans, se retrouve au milieu d'une rixe entre deux bandes rivales. Ce soir-là, des individus originaires du quartier des Tarterêts lancent une expédition punitive dans le quartier rival de Montconseil, où deux jours avant, l'un des leurs, avait été renversé par une voiture. C'est là que la victime est touchée à la tête par une balle perdue. Elle décédera le lendemain. Deux autres personnes ont été légèrement blessées à l'arme blanche cette nuit-là. Les affrontements entre bandes rivales, successions "de revanches" et de "représailles" sont un phénomène très prégnant dans le département" de l'Essonne, selon la procureure d'Evry, Caroline Nisand. "Le fait de venir sur le territoire de l'autre est perçu comme une provocation, une agression", avait-elle expliqué à l'AFP. (Belga)