Guy Joao, le retraité pris à tort pour Xavier Dupont de Ligonnès, est décédé

Guy Joao, le retraité français d'origine portugaise arrêté en 2019 par la police à Glasgow et pris par erreur pour Xavier Dupont de Ligonnès, est décédé à son domicile des Yvelines, a indiqué lundi une source policière à l'AFP, confirmant une information de M6.



M. Joao est décédé vendredi de mort naturelle, à l'âge de 71 ans, a précisé cette source. Il habitait à Limay, petite ville située à une cinquantaine de kilomètres de Paris.



Arrêté à l'aéroport de Glasgow le 11 octobre 2019 alors qu'il rejoignait son épouse écossaise, le retraité avait été pris à tort pour l'homme le plus recherché de France: Xavier Dupont de Ligonnès, suspecté d'avoir tué sa femme et ses quatre enfants à Nantes en avril 2011.



Placé en garde à vue, à l'isolement, il avait dû attendre 26 heures pour être disculpé.



Ses empreintes digitales, que les policiers écossais "n'arrivaient pas" à prendre correctement selon lui, correspondaient partiellement à celles de Xavier Dupont de Ligonnès, selon la police écossaise. Des tests ADN avaient finalement levé tout doute sur son identité.



Très affecté par cette arrestation, il avait confié l'année dernière à M6 attendre toujours des excuses de la justice française. "Je ne connais pas ce Xavier Dupont de Ligonnès", avait-il indiqué.