Gwendolyn Rutten prêtera serment lundi en tant que bourgmestre d'Aerschot

(Belga) La présidente de l'Open Vld Gwendolyn Rutten pourra prêter serment lundi en tant que nouvelle bourgmestre de la commune d'Aerschot, en Brabant flamand, a annoncé vendredi le gouverneur de la province.

Mme Rutten est attendue lundi à 09h15 au palais provincial à Louvain pour devenir la 58e bourgmestre du Brabant flamand. Cette cérémonie mettra fin à cinq semaine d'incertitudes. Le 11 janvier, lors du premier conseil communal de 2019, cinq échevins ont prêté serment. Mais la composition du nouveau collège n'était pas complète. Les quatre élus du sp.a ne pouvaient en effet pas signer la nomination de la libérale comme bourgmestre car ils étaient liés à un accord préliminaire conclu auparavant avec le CD&V et Groen. Or, il manquait un siège à ces trois partis pour former une majorité au vu des résultats des élections du 14 octobre 2018. En conséquence, Gwendolyn Rutten a dû attendre la dissolution du précédent accord par la ministre flamande des Affaires intérieures Liesbeth Homans (N-VA). Celle-ci ayant à présent été réalisée, la nouvelle bourgmestre peut prendre ses fonctions. Le bourgmestre sortant André Peeters (CD&V) a assuré la fonction pendant cette période. (Belga)