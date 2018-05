Hamza Attou, celui qui a avoué avoir été chercher Abdeslam après les attentats de Paris, est libéré

C'est une information obtenue par RTL: Hamza Attou est libéré sous conditions, comme l'a confirmé son avocate. Hamza Attou, c'est l'un des deux hommes qui sont allés chercher Salah Abdeslam à Paris juste après les attentats du 13 novembre. Pour rappel, les attaques ont ciblé des terrasses, les alentours du Stade de France, mais aussi le Bataclan. Le bilan final des victimes est de 130 morts et de centaines de blessés.





Mais pourquoi est-il libéré?



La libération d'Hamza Attou fait suite à un changement d'inculpation. Au départ, le jeune homme était poursuivi pour 130 assassinats terroristes. Aujourd'hui, il n'est plus poursuivi "que" pour recel de terroriste. Par conséquent, la peine qu'il risque est plus faible. Et donc, le temps qu'il peut légalement passer en prison avant son procès est aussi moins long. C'est ce qui semble justifier cette remise en liberté sous conditions.



Hamza Attou était détenu en France depuis juillet 2016. Cette remise en liberté était dans l'air depuis plusieurs semaines, mais les autorités françaises voulaient s'assurer que les conditions pourraient être appliquées. On ne connaît pas encore le détails de ces conditions de libération.



L'individu pourrait très bien rentrer en Belgique, à Bruxelles, chez ses parents ou dans sa famille, en attendant le procès des attentats de Paris. Un jugement qui devrait probablement avoir lieu en 2020.



Pour rappel, Hamza Attou a avoué avoir été chercher Salah Abdeslam à Paris, avec un complice, la nuit des attentats du 13 novembre 2015. Salah Abdeslam est l'unique survivant de ces attaques. Il est actuellement incarcéré en France dans une cellule de haute sécurité.



Antoine Schuurwegen