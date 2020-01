Hand: Canayer a adressé "une main tendue" à l'équipe de France et non un "CV"

L'entraîneur de Montpellier Patrice Canayer, qui avait manifesté son intérêt pour aider l'équipe de France de handball, a réaffirmé que sa proposition représentait "une main tendue" et non l'envoi d'un "CV" jeudi, deux jours après le remplacement du sélectionneur Didier Dinart par Guillaume Gille.

"C'était une main tendue, c'était une main sans couteau", a insisté le technicien qui dirige le club le plus titré de France depuis 25 ans, lors d'une conférence de presse.

La semaine passée, Canayer avait proposé dans un entretien à l'AFP de "manager un projet autour de l'équipe de France" dans la perspective du prochain Tournoi de qualification olympique (TQO) à Paris (17 - 19 avril). Les Français auront la rude tâche de terminer à l'une des deux premières places d'un groupe relevé, avec la Croatie, le Portugal et la Tunisie et de faire oublier le désastre de l'Euro où ils ont été éliminés dès le premier tour.

"Je ne retire aucune virgule à l'article. Il y a eu une présentation qui laissait à penser que j'avais envoyé une offre de service ou un CV à la Fédération. J'ai parlé d'une vision stratégique, et j'ai proposé que la Fédération et la Ligue travaillent de concert", a expliqué Canayer.

"J'ai eu Didier (Dinart) avant et après cet article, de la même manière que j'ai eu le président et le DTN, pour m'expliquer", a-t-il précisé.

"Tout le monde est légitime, tous les candidats qui se sont déclarés ou ont écrit à l'AFP", avait déclaré mardi le directeur technique national Philippe Bana lors de l'annonce du remplacement de Didier Dinart par Guillaume Gille.

- "Légitimité" -

"Tous les entraîneurs cités sont légitimes et compétents. On a cherché surtout le portrait de celui qui pouvait ici et maintenant, d'ici trois mois et peut-être d'ici six mois accompagner l'équipe aux Jeux olympiques", avait ajouté le DTN .

En marge de la conférence de presse, à Montpellier, Canayer a donné plusieurs exemples de collaborations qu'il jugeait possibles, comme "aider Didier Dinart" quant à "l'utilisation d'un joueur comme Melvyn Richardson", demi-centre de Montpellier et fils du légendaire Jackson Richardson.

"Ensuite, il y a la préparation physique des internationaux avant une compétition extrêmement importante. Enfin, j'étais prêt à étudier un aménagement du calendrier même si je ne suis pas décideur de cet aspect", a t-il poursuivi.

"Montpellier a une légitimité à parler sur le handball", a estimé Canayer, qui a remporté deux Ligues des champions - les seules du handball français - et 14 titres de champion de France à la tête du club héraultais.

Le technicien de 58 ans a ajouté qu'il ne se priverait "pas d'être présent dans les discussions" autour de l'équipe de France.