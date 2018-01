Hand: France-Croatie accueil hostile en perspective

L'équipe de France de handball peut valider une fois pour toutes sa qualification pour les demi-finales de l'Euro-2018 contre la Croatie, le pays-hôte, un match qui promet d'être disputé dans une atmosphère surchauffée mercredi (20h30).

"On joue au haut niveau pour vivre des moments comme ça", se réjouit par avance le sélectionneur Didier Dinart. "Dans une carrière de sportif, ce sont des moments privilégiés".

Dans l'Arena Zagreb, l'enfer est en effet promis aux Bleus, qui défieront l'équipe croate et surtout son public bouillant. Sifflets, huées, pression sur les arbitres... Les Français s'attendent à un accueil hostile de la part des 15.000 supporteurs croates. Mais pas de quoi les intimider, assure le gardien Cyril Dumoulin.

"On préfère jouer dans des ambiances comme ça plutôt que dans des ambiances hangar qui dénaturent l'enjeu", déclare-t-il. "Et puis, de mémoire, les ambiances hostiles réussissent bien à l'équipe de France, on aime ça."

Comme en 2009 dans cette même salle, où les Bleus avaient battu les Croates en finale du Mondial au cours d'un match entré depuis dans l'Histoire des "Experts" et que le public croate n'a pas oublié.

Nikola Karabatic, qui avait inscrit deux buts pendant cette finale, sait qu'il sera particulièrement visé. "Ca ne me fait pas peur. Pour moi, les sifflets sont plus une marque de respect", affirme-t-il.

- Calculatrice -

Mercredi, les Croates joueront leur survie dans la suite de la compétition. La troupe de Lino Cervar a grillé un joker en s'inclinant contre la Suède au tour préliminaire (35-31). Résultat: ils se retrouvent dans une obligation de résultat face à la France, championne du monde en titre.

La formule alambiquée de la compétition signifie aussi que, même avec cinq victoires en cinq matches, la France n'est pas encore mathématiquement assurée d'atteindre les demi-finales.

Les Bleus abordent ce match dans une situation favorable mais un mauvais concours de circonstances pourrait encore les éliminer, comme par exemple une défaite de plus de huit buts couplée à une victoire de la Suède contre la Norvège plus tôt.

A l'inverse, si la Suède venait à perdre des points contre la Norvège, les Bleus seraient qualifiés avant même le coup d'envoi.

Dans tous les cas, s'ils veulent s'éviter des calculs improbables, les Français feraient mieux de ne pas perdre. "On ne va pas commencer le match avec une calculatrice sur le banc, c'est la meilleure façon de perdre", estime Didier Dinart. "Je n'aime pas spéculer".

Après cinq matches, la France est la seule équipe invaincue et dégage une impression de sérénité et de maîtrise malgré les difficultés et les fautes de concentration, notamment en début de match. Contre la Croatie, il faudra éviter un faux départ qui pourrait les mener sur une pente glissante.

"On est conscient qu'on risque de prendre l'orage d'entrée. Entre l'ambiance et la surmotivation des Croates, on sait que les premières minutes vont être compliquées", reconnaît Cyril Dumoulin. "Mais l'important, c'est d'arriver à gérer cet orage et après reprendre la main."