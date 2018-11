Hand Golden League dames: un dernier crochet par la Norvège avant d'attaquer l'Euro

Les handballeuses françaises font un crochet par la Norvège, de jeudi à dimanche à la Golden League, où elles feront les derniers ajustements une semaine avant d'attaquer l'Euro devant leur public, le 29 novembre à Nancy.

Le Danemark jeudi, la Hongrie samedi puis la Norvège dimanche à Oslo, l'opposition sera relevée, même si c'est l'impatience d'en découdre pour de bon, contre la Russie jeudi prochain en ouverture de l'Euro, qui domine chez les championnes du monde.

"Les joueuses voudraient commencer tout de suite ! Mais moi je suis quand même bien content d'avoir des matchs d'entraînement pour peaufiner les choses", dit Olivier Krumbholz qui n'aura que trois jours de préparation à Nancy avant d'affronter la Russie dans une revanche de la finale perdue des Jeux de 2016.

Le sélectionneur dispose d'un groupe de vingt joueuses où ne figurent pas pour le moment le pivot Laurisa Landre, l'ailière Blandine Dancette ni la deuxième gardienne Cléopâtre Darleux, trois médaillées d'or du Mondial, qui soignent des blessures. Il attendra le dernier moment pour livrer sa liste de seize, voire de quinze pour se donner la possibilité d'intégrer une autre joueuse plus tard.

A Oslo, les affiches seront belles, surtout la dernière contre la Norvège, finaliste du dernier Mondial et de nouveau parmi les principaux candidats au titre, mais il ne faudra pas accorder trop d'importances aux résultats.

"On a très peu d'entraînements devant nous donc il va falloir se servir de ces matchs-là pour faire les derniers réglages. Si près de la compétition, on sait qu'on va être très observées", dit Camille Ayglon, l'une des joueuses les plus expérimentées du groupe. "Ce genre de matchs, ce n'est jamais simple, il y a la crainte de se blesser juste avant. Et évidemment on ne va pas tout montrer", confirme Allison Pineau.

Le programme (à Oslo):

Jeudi 22 novembre

(20h45) France - Danemark

Samedi 24 novembre

(17h00) France - Hongrie

Dimanche 25 novembre

(18h30) Norvège - France