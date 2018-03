Hand: premier titre de la saison pour le PSG, vainqueur de la Coupe de la Ligue

Le Paris SG handball a remporté son premier titre de la saison, la Coupe de la Ligue, en se promenant face à Toulouse, 40 à 30, dimanche en finale à Metz.

Avec cette deuxième Coupe de la Ligue d'affilée, le PSG a ajouté un neuvième trophée à son palmarès depuis 2012 et l'arrivée du Qatar. Il a surtout montré qu'il était sur une bonne lancée pour aller chercher d'autres victoires.

"On est satisfait de la manière. Tout le monde nous voyait favoris et on a assumé. On enchaîne de très bons matchs depuis un moment et c'est validé par un titre. On espère en décrocher d'autres", a commenté le gardien vétéran Thierry Omeyer au micro de BeIN Sports.

En novembre, des défaites surprises à Nîmes et à Aix avaient fait prendre du retard au PSG en Championnat sur le leader Montpellier. Mais ce trou d'air est depuis longtemps oublié. L'équipe de Nikola Karabatic a survolé son groupe de Ligue des champions et espère enfin aller jusqu'au bout cette année au Final Four de Cologne. Sur la scène hexagonale, elle a surclassé Montpellier à Coubertin début mars et ne désespère pas de refaire ses quatre points de débours.

Au Final Four de Metz, où le plateau n'était pas très relevé, les principaux rivaux du PSG (Montpellier, Nantes, Nîmes, Saint-Raphaël) manquant à l'appel, Paris n'a laissé aucune place au suspense, ni samedi en demi-finale face à Dunkerque, 33 à 26, ni en finale.

-'Pas les mêmes armes'-

Les Toulousains ont tenté un coup de poker en faisant sortir leur gardien sur toutes les phases offensives pour jouer à sept joueurs de champ contre six, mais la tactique n'a pas troublé Paris.

"On n'a pas les mêmes armes, la différence, tout le monde la connaît, alors il faut tenter des trucs. Mais ils ont su s'adapter et répondre. On est tombé sur une machine de guerre", a reconnu l'entraîneur Philippe Gardent, passé du banc de Paris à celui de Toulouse il y a trois ans.

Le PSG n'a mis que douze minutes (9-9) pour commencer à creuser un écart qui était déjà de cinq unités à la pause. Par la suite on a assisté à un festival offensif - on n'avait jamais marqué autant de buts dans une finale de Coupe de la Ligue - et Toulouse n'a jamais pu revenir dans le match.

"On a fait un très grand match. On savait que Toulouse allait tout tenter. Ils ont joué à sept contre six mais en passant à la défense 5-1 on leur a posé des problèmes, on a pu marquer en contre et leur donner un coup au moral. On a joué au niveau d'une finale", a dit Nikola Karabatic, le meilleur buteur avec 8 buts. Le Danois Mikkel Hansen a marqué six fois pour Paris et le jeune ailier Adama Keita cinq, comme le Croate Luka Stepancic. L'Espagnol de Toulouse Ferran Solé a été le meilleur buteur du match avec 9 buts.